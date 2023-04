Company of Heroes 3 : un nouveau trailer pour les versions consoles, un gameplay adapté aux manettes

Attendues pour le 30 mai prochain, les versions PS5 et Xbox Series X de Company of Heroes s'offrent un tout nouveau trailer, mettant en avant les nouveautés qu'on retrouvera sur consoles. Parmi les fonctionnalités fondamentales, on retrouvera la Pause Tactique Complète qui permet d’arrêter complètement l’action pour lire la situation, dispenser ses ordres sans avoir la pression de ce qui se passe sur le terrain, et ainsi mieux s'organiser. On apprnd aussi que la campagne dynamique italienne a été modifiée, notamment dans son rythme, avec un gameplay désormais basé au tour par tour, ce qui permet de prendre davantage son temps et ainsi planifier sa stratégie avant de repartir en guerre. Mais ce n'est pas tout, ces moutures consoles de Company of Heroes 3 offrent également une interface utilisateur adaptée, avec une gestion des manettes plus ergonomique et l'ajout de fonctionnalités spéciales pour permettre de jouer à son rythme.