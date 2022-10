Company of Heroes 3 : le jeu repoussé à 2023, mais les développeurs sont contents

A seulement un mois de sa sortie, Company of Heroes 3 nous annonce son report de dernière minute. Le jeu de Relic Entertainment ne sera pas disponible le 17 novembre 2022 comme c'était prévu depuis plusieurs mois, mais le 23 février 2023. Un report de quatre mois supplémentaire que les développeurs se félicitent par ailleurs, en remerciant leur communauté qui leur a permis de corriger de nombreuses erreurs par leurs nombreux feedbacks. En effet, depuis l’annonce du jeu en juillet 2021, le studio Relic utilise la plateforme communautaire CoH-Development pour recueillir les retours du public sur l’ensemble des aspects du jeu. Justin Dowdeswell, General Manager pour Relic Entertainment a tenu à mettre en avant le public pour ce travail de longue haleine :





Travailler avec la communauté CoH-Dev ces dernières années a été une expérience particulièrement enrichissante, et nous sommes extrêmement reconnaissants pour l’ensemble de leurs contributions à CoH3 jusqu’à présent. Nous souhaitons offrir l’expérience de jeu la plus complète et immersive de l’histoire de la licence, et c’est pourquoi nous avons besoin d’un peu de temps supplémentaire pour corriger les bugs, équilibrer et peaufiner le jeu pour assurer aux joueurs et joueuses la meilleure expérience possible au lancement.

Relic Entertainment en profite pour expliquer que de nombreuses fonctionnalités, améliorations et ajustements demandées ont été implémentées dans le jeu et la liste a été dévoilée :





- Relic a amélioré la Carte de Campagne Dynamique de manière significative en mettant notamment à jour son nouveau système d’approvisionnement, en implémentant une IA plus agressive et en offrant des déplacements plus rapides sur la carte, grâce aux améliorations apportées aux ports et aux aéroports.



- Le studio s’est attaché à peaufiner le grain visuel et les petits détails visuels du champ de bataille, spécifiquement en améliorant la technologie de shader et en passant beaucoup de temps à améliorer le rendu. Des modifications importantes ont de plus été apportées à l'éclairage général de CoH3.



- Relic a amélioré le gameplay en travaillant le positionnement de la caméra et en clarifiant les informations données par la mini-carte. L’interface utilisateur dans son ensemble a également largement bénéficié des retours de la communauté.



- Les expérimentations de la communauté avec la Pre-Alpha multijoueur en novembre 2021 ont permis au studio d’améliorer grandement les groupes tactiques et leurs arbres d’amélioration, mais aussi les unités et les capacités de regroupement.



- Relic a revu et corrigé certains doublages pour assurer un maximum d’authenticité à certains personnages spécifiques, avec une emphase particulière sur les accents.



De quoi rassurer les joueurs qui vont donc patienter quatre mois de plus avec le sourire pour être sûr d'avoir le jeu qu'il mérite, c'est-à-dire amélioré, équilibré et ajusté.