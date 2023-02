Company of Heroes 3 : au tour de la Deutsches Afrikakorps de nous montrer sa puissance de feu

Un mois après nous avoir présenté les forces britanniques dans une vidéo détaillée, les développeurs de Relic Entertainment nous proposent cette fois-ci de nous attarder sur la Deutsches Afrikakorps et son arsenal d’armes et de véhicules ultra performants, qui leur a permis de briller sur le front nord africain lors de la Seconde Guerre mondiale. Evidemment, elle sera jouable dans le jeu, solo comme multijoueur, et les joueurs qui ont une tendance pour l'agressivité pourront jeter leur dévolu dessus. Il faut dire qu'il y a une belle synergie entre son infanterie spécialisée et sa flotte de véhicules blindés, notamment le Half-track qui permet de déployer rapidement ses troupes, pratique pour agir rapidement. Il y a aussi les chars Panzer III et Tiger Tank, mais aussi les canons anti-tank Flak 36 88mm qui sont des engins de mort. L'infanterie n'est pas en reste non plus avec le Guastatori italien qui possèdent des lance-flammes meurtriers, tout comme l’Italian Combined Arms Battlegroup qui peuvent piloter le canon automoteur Semovente da 75/18. Reste enfin l’infanterie d’élite Bersaglieri qui se déplace toujours avec leur char léger Carro Armato M13/40, très efficace pour les frappes éclairs.La sortie de Company of Heroes 3 est attendue pour le 23 février prochain sur PC. Les versions consoles arriveront plus tard dans l'année.