Company of Heroes 3 : un Multiplayer Tech Test est lancé, les développeurs ont besoin des joueurs

Il reste encore un bon gros mois avant l'arrivée de Company of Heroes, et du côté de chez Relic Entertainment, on se met en ordre de marche pour que le jeu soit peaufiné comme il se doit. Du coup, les développeurs ont lancé un appel aux joueurs pour les inviter à participer massivement au Multiplayer Tech Test mis en place sur Steam, afin d'aider le studio à tester les serveurs et l’infrastructure multijoueur à grande échelle. L'occasion pour les élus de jouer au jeu avec plusieurs semaines d'avance et d'avoir le sentiment d'avoir fait partie de l'équipe de développement en quelque sorte. Cette beta multijoueur se déroule dès maintenant, et ce jusqu’au lundi 16 janvier prochain, à 19 heures. Ceux qui seront sélectionné auront l’opportunité de découvrir 8 cartes multijoueur différentes, en Italie et en Afrique du Nord, pour des matchs en 1v1, 2v2v, 3v3 et même 4v4, sachant qu'il y aura aussi de l'Escarmouche contre l’Intelligence Artificielle, en mode Annihilation et en match personnalisé. Pas moins de 4 factions et les 12 Battlegroups seront aussi accessibles, sans oublier la mission Zeo bonus, qui est une sorte de mission tutorielle facultative, qui permet de s'échauffer avant la sortie officielle le 23 février prochain.