Charts France : The Last of Us Part 1 disparaît déjà du Top 5, un autre jeu PS5 lui vole sa place

C'est une habitude depuis plus de 10 ans au moins, chaque lundi est le moment d'aller jeter un oeil au classement des meilleures ventes de la semaine passée, ou plutôt d'il y a 15 jours. Le SELL et GfK viennent en effet de révéler le Top 5 des ventes de la Semaine 37, celle qui correspond du 12 au 19 septembre 2022. Premier constat : Splatoon 3 ne tremble pas et garde sa première place, suivi de près par un Mario Kart 8 Deluxe qui fait une belle remontée par rapport à la semaine passée. NBA 2K23 tient bon lui aussi, avec toutefois un léger changement : la version PS4 passe devant le jeu sur PS5. En revanche, ce qui est étonnant, c'est que The Last of Us Part 1 a déjà disparu du tableau, évincé par Horizon 2 Forbidden West qui revient de loin.Sur PC, on retrouve toujours Farming Simulator 22 en haut du podium, suivi par Les Sims 4 qui vit ses dernières semaines de jeu payant (il passe bientôt free-to-play), tandis qu'on observe l'arrivée de WRC 10 qudéboule de nulle part, lui qui est en vente depuis le 31 août dernier. Comme quoi...

Charts France Semaine 37 (du 12 au 18 septembre 2022)





Top 5 consoles

1/ Splatoon 3 (Switch - Nintendo)

2/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

3/ NBA 2K23 (PS4 - 2K Games)

4/ NBA 2K23 (PS5 - 2K Games)

5/ Horizon 2 Forbidden West (PS5 - Sony Interactive Entertainment)





TOP 3 PC

1/ Farming Simulator 22 (Koch Media)

2/ Les Sims 4 : Edition Standard (Electronic Arts)

3/ WRC 10 (Nacon)