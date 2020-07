Charts France : The Last of Us 2 continue d'asseoir son leadership, Nintendo jamais bien loin

Comme tous les lundis, le SELL n'a pas manqué de nous communiquer le classement des meilleures ventes de jeux vidéo en France. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les semaines se suivent et se ressemblent en même temps. Pour la semaine 27, soit celle du 29 juin au 5 juillet dernier, on retrouve toujours The Last of Us Part 2 en tête de classement. Le titre de Naughty Dog continue en effet d'attirer les joueurs qui souhaitent enfin connaître la suite des aventures d'Ellie et de Joel. Si l'exclu PS4 reste le leader cette semaine, il ne faut en aucun cas sous-estimer Nintendo qui continue son petit bonhomme de chemin et de vendre encore des palettes entières d'Animal Crossing : New Horizons, de Mario Kart 8 Deluxe, de 51 Worldwide Games et de Ring Fit Adventures qui se permet une remontée à la quatrième place.



Sur PC, Les Sims 4 chute d'une place et perd sa couronne au profit d'Arthur Morgan, le héros de Red Dead Redemption 2, qui prend la tête du Top 3, tandis qu'on note l'entrée en lice de Farming Simulator 19 dans sa version Platinum Games. Forcément, quand le prix est bradé, les gens achètent massivement. Un classique.



CHARTS FRANCE SEMAINE 27 (du 29 juin au 5 juillet 2020) 1/ The Last of Us Part 2 (PS4 / Sony) 2/ Animal Crossing : New Horizons (Switch / Nintendo) 3/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch / Nintendo) 4/ Ring Fit Adventures (Switch / Nintendo) 5/ 51 Worldwide Games (Switch / Nintendo) TOP 3 PC 1/ Red Dead Redemption 2 (Take-Two Interactive) 2/ Les Sims 4 (Electronic Arts) 3/ Farming Simulator 19 : Platinum Edition (Electronic Arts)