Charts France : Semaine 50 et 51, toujours les mêmes jeux qui se vendent, c'en est lassant

Avec les congés de Noël, le SELL et GfK ont comme d'habitude rattraper leur retard en publiant d'un coup d'un seul les résultats des ventes jeux vidéo en France des Semaines 50 et 51. Pas de quoi crier au scandale pour autant, les Top 5 se suivent et se ressemblent inlassablement, au point même que ça en devient lassant. Du Pokémon, du FIFA, du Mario Kart 8 Deluxe, du Animal Crossing, du Mario Party Superstars, c'est toujours les mêmes jeux qu'on retrouve dans le classement, avec des positions qui varient d'une semaine à l'autre. On note cependant un petit sursaut en Semaine 51, avec l'apparition sauvage de Just Dance 2022 sur Switch, qui prouve que le jeu de danse d'Ubisoft reste une valeur sûre des ventes de fin d'année.



Sur PC, par rapport à la semaine 49, on constate le retour d'Age of Empires IV dans le Top 3, entre Farming Simulator 22 et Football Manager 2022. Là encore, aucune surprise.





Charts France semaine 50 (du 13 décembre au 19 décembre 2021)

1/ Pokémon Diamant Étincelant (Switch - Nintendo)

2/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

3/ FIFA 22 (PS4 - Electronic Arts)

4/ Mario Party Superstars (Switch - Nintendo)

5/ Animal Crossing : New Horizons (Switch - Nintendo)

TOP 3 PC

1/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)

2/ Age of Empires IV (Microsoft)

3/ Football Manager 2022 (SEGA)













Charts France semaine 51 (du 20 décembre au 26 décembre 2021)

1/ FIFA 22 (PS4 - Electronic Arts)

2/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

3/ Mario Party Superstars (Switch - Nintendo)

4/ Pokémon Diamant Étincelant (Switch - Nintendo)

5/ Just Dance 2022 (Switch - Ubisoft)

TOP 3 PC

1/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)

2/ Football Manager 2022 (SEGA)

3/ Age of Empires IV (Microsoft)