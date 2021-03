Charts France : rien n'a bougé, Nintendo poursuit sa domination la plus totale

Qui dit lundi dit nouvelle semaine de charts à vous partager. Il est question de vous révéler cette fois-ci le classement de la semaine 10 de l'année 2021 et le constat est similaire à celui de la semaine passée. Il n'y a en effet aucune différence dans le Top 5 consoles et Top 3 PC, puisqu'on retrouve l'ensemble des mêmes jeux, tous placés dans le même ordre. Le constat est donc déjà connu : Nintendo règne sans partage, avec une domination de Super Mario 3D World + Bowser's Fury qui se place en première position, devant Mario Kart 8 Deluxe et Ring Fit Adventures. Super Mario 3D All-Stars est toujours dans le tableau, sachant que ce dernier sera retiré de la vente le 31 mars prochain, on vous le rappelle.



Sur PC, même constat, on retrouve Microsoft Flight Simulator en Top 1, devant Football Manager 2021 et Les Sims 4 qui restent les valeurs sûres de ce marché qui ne fait pas comme celui des consoles. Charts France Semaine 10 (du 8 au 14 mars 2021) 1/ Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch - Nintendo) 2/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo) 3/ Ring Fit Adventures (Switch - Nintendo) 4/ Animal Crossing : New Horizons (Switch - Nintendo) 5/ Super Mario 3D All-Stars (Switch - Nintendo) TOP 3 PC 1/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft) 2/ Football Manager 2021 (SEGA) 3/ Les Sims 4 (Electronic Arts)