Charts France : Mario Party, Age of Empire IV et Gardiens de la Galaxie entrent dans la danse

Réglés comme un horloger suisse, GfK et le SELL n'ont pas manqué de publier le classement des meilleures ventes de jeux vidéo sur PC et consoles. Et bonne nouvelle, cette semaine, on observe quelques petits changements dans le tableau avec l'arrivée de trois jeux qu'on n'attendait pas aussi haut. Le premier n'est autre que Mario Party Superstars, qui prend la tête de ce Top 5, devant la version PS4 de FIFA 22 qui continue de se maintenir malgré la sortie de nouveautés. Ce qui est plus étonnant en revanche, c'est de savoir que le jeu de l'oie de Nintendo est plus populaire que Les Gardiens de la Galaxie, qui parvient quand même à finir Top 3 dans sur PS5. Ensuite, on retrouve Mario Kart 8 Deluxe et on termine avec FIFA 22 sur Nintendo Switch.Sur PC, bonne nouvelle, FIFA 22 doit concéder sa place à Age of Empire IV qui était bien attendu par sa communauté et des gens qui aiment le RTS. Derrière, FIFA 22 se défend bien, tandis que c'est le Flight Simulator qui ferme le Top 3 côté animaux.

Charts France semaine 43 (du 25 au 31 octobre 2021)

1/ Mario Party Superstars (Switch - Nintendo)

2/ FIFA 22 (PS4 - Electronic Arts)

3/ Les Gardiens de la Galaxie (PS5 - Square Enix)

4/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

5/ FIFA 22 (Switch - Electronic Arts)

TOP 3 PC

1/ Age of Empire IV (Microsoft)

2/ FIFA 22 (Electronic Arts)

3/ Microsoft Flight Simulator (Electronic Arts)