Charts France : Animal Crossing repasse devant Ghost of Tsushima, Nintendo mène la danse

Nous sommes lundi et c'est alors avec une habitude sans faille que l'on jette un œil aux charts français : pour cette semaine 32, Jin Sakai et son aventure colorée ont donc laissé la main à Animal Crossing New Horizons qui, même sorti il y a des mois, continue donc de se vendre comme des petits mains en Hexagone. Une jolie remontée, faisant de Ghost of Tsushima la médaille d'argent... devant quatre autres jeux Nintendo ! Il n'y a pas dire, la firme japonaise en impose grâce à ses titres Mario Kart 8 Deluxe (l'éternel), Paper Mario The Origami King (qui réalise d'ailleurs le meilleur mois de lancement de la saga) et Ring Fit Adventure. Chapeau bas.Du côté du PC, c'est sans surprise que Les Sims 4 monte sur la première marche du podium, talonné de l'infatigable Farming Simulator 19 et d'un certain