Cat's Eye : la série télé produite par TF1 lâche sa bande annonce et ça râle déjà

C'est en pleine coupure pub pendant la mi-temps de la demi-finale de l'Euro 2024 qui opposait la France à l'Espagne que TF1 a décidé de dévoiler pour la première fois la bande annonce de Cat's Eyes, la série que la chaîne a produite et qui sera diffusée dès la rentrée prochaine. Un événement majeur puisque cette adaptation sur petit écran fait partie des dessins animés qui ont bercé toute une génération devenue quarantenaire aujourd'hui. Après Nicky Larson / City Larson, Tsukasa Hôjô a donc accepté et fait confiance à la France pour donner vie à son oeuvre en live-action et mettant en scène des actrices bien de chez nous. Tamara Chamade dite Tam sera jouée par la pétillante Camille Lou (on est fan d'elle), tandis que ses soeurs Sylia et Alexia sont interprétées à l'écran par Constance Labbé et Claire Romain.







Quant à Quentin, l'inspecteur un peu gaffe sera joué par MB14, un chanteur qui s'est illustré dans l'émission de télé-crochet The Voice, tandis que c'est Gilbert Melki qui endossera le rôle du chef de la Police. Carole Bouquet a été annoncée au casting, mais on ne la voit pas encore, mais il y a de fortes chances pour qu'elle joue la partenaire du directeur de la Police. En revanche, on aperçoit dans la première bande annonce que Elodie Fontan a hérité du rôle de l'antagoniste, qui va essayer de tout faire pour contrecarrer les plans de nos trois voleuses. L'histoire restera d'ailleurs peu ou prou la même, mais avec quelques libertés, nos trois soeurs cherchent à venger la mort de leur père décédé 12 ans plus tôt dans l'incendie de sa galerie d'art. Elles vont en profiter pour récupérer une toile qui appartenait à leur père et qui a refait surface lors d’une prestigieuse exposition à la Tour Eiffel. C'est là qu'elles percutent que l'incendie était sans doute criminel. La série sera composée de 8 épisodes de 52 minutes et elle a été réalisée par Alexandre Laurent qu'on connaît pour "Le bazar de la charité" et "Les combattantes".



Sur les réseaux sociaux, les avis divergent pas mal, même si la tendance est à l'indigation et à la moquerie. Pour certaions, le fait qu'il s'agisse d'une production TF1 n'augure rien de positif, d'autres estiment que l'approche très frenchy dans la proposition dénature l'oeuvre complètement. Heureusement, certains commentaire sont plus mesurés et rappellent que Philippe Lacheau a créé la surprise en 2018 avec l'adaptation de son Nicky Larson version Club Dorothée. Donc on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise...