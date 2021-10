Call of Duty Vanguard : présentation d'Arthur, Polina et Padmavati, 3 opérateurs en vidéo

La sortie pour Call of Duty Vanguard approche vite, et Activision multiplie les prises de parole autour du jeu. Aujourd'hui, on a droit à la présentation en vidéo de trois opérateurs qu'on va pouvoir incarner dans le jeu, aussi bien dans la campagne solo que dans le mode multijoueur. Chacun de ces soldats d'élite profitent d'un trailer en cinématique qui leur est dédié, histoire de mettre en avant leurs capacités à se battre sur le champ de bataille. Il y a Arthur Kingsley pour commencer, qui n'est autre que le leader des forces spéciales envoyées en Allemagne pour lever le voile sur le Projekt Phoenix. La force de Kingsley, c'est son dévouement total pour sa mission, quitte à y laisser sa vie. Son objectif premier est en effet de ramener chacun de ses hommes au bercail en vie et il va se donner les moyens pour cela. C'est la raison pour laquelle il a été choisi pour incarner le personnage principal du jeu et c'est à travers ses yeux qu'on va découvrir la campagne solo. Sledgehammer Games précise avoir collaboré avec plusieurs consultants culturels et historiques pour donner à Arthur une saveur particulière. On apprend par exemple qu'il est né au Cameroun, formé en Angleterre et parachutiste britannique pendant une grande partie de la guerre.

Vient ensuite Polina Petrova, qui fait aussi partie des Forces spéciales mais qui a été envoyée en Allemagne, sachant qu'elle est une sniper émérite. Dans le scénario, Polina était redoutée par les nazis et idolâtrée par les soldats russes et son histoire se base sur le meurtre de sa famille. Elle est donc marquée par la perte, le déracinement, le deuil, mais également les préjugés. Tout au long de son histoire, nous apprenons que Polina était à l’origine une infirmière qui souhaitait prendre les armes, et que la guerre va littéralement transformer. Les développeurs expliquent que lors de leurs recherches pour la pré-production, ils ont découvert que des femmes se battaient sur le front oriental, notamment des snipers incroyables qui ont donné du fil à retordre aux nazis alors qu’ils tentaient de gagner du terrain en Russie. C'est ainsi qu'est née Polina. Padmavati est le troisième et dernier personnage de cette vidéo qu'on a compilée avec trois séquences et on découvre une femme experte du combat dans la jungle, qui elle aussi était une infirmière de profession avant de se militariser.

La sortie de Call of Duty Vanguard est attendue pour le 5 novembre prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One.