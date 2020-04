Call of Duty Modern Warfare / Warzone : nouveaux modes de jeu et week-end double XP

S'il y a bien une période où l'on se doit d'entretenir brillamment sa communauté, c'est pendant ce longuet confinement. Infinity Ward l'a bien compris et vient d'annoncer le planning imminent pour son très réussi Call of Duty Modern Warfare : ainsi, le FPS voit le retour du mode de jeu Zone de Largage, où l'on doit éliminer l'équipe adverse en s'aidant de l'équipement disponible dans les caisses dédiées. Des règles déjà connues des joueurs puisque le mode était présent lors du lancement du titre avant d'être retirées.



Le battle royale Call of Duty Warzone n'est pas non plus en reste et verra l'arrivée de Scopes & Scatter Guns, un mode inédit n'autorisant que les fusils de précision et les fusils à pompe pour une expérience qui s'annonce aussi intense qu'intéressante.



Enfin, sachez qu'un week-end double XP est prévu pour Modern Warfare comme pour Warzone et celui-ci débutera ce vendredi 17 avril, 19h heure française, jusqu'à lundi 20 avril, même heure. Le programme des prochains jours semble déjà bien complet.