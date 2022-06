Call of Duty Modern Warfare II : le reveal trailer est accompagné de "Whenever I May Roam" de Metallica, ça claque !

colonel Alejandro Vargas. Le tout est enrobé d'images in-engine et du morceau "Whenever I May Roam" de Metallica, remixé pour l'occasion. On va pas se mentir, ça claque pas mal.



Pour plus d'informations sur le jeu, on vous suggère de lire notre preview du jeu, puisque nous avons passé près de 2h avec lui ce week-end de Pentecôte.





Activision et Infinity Ward avaient donné rendez-vous pour lever le voile sur le fameux reveal trailer de Call of Duty Modern Warfare II (en chiffres romains, c'est important), attendu pour le 28 octobre prochain. Le studio Infinity Ward est de retour aux affaires après le très bon Call of Duty Modern Warfare sorti en 2019 et il va falloir s'attendre à pas mal d'évolutions. Moteur graphique qui a évolué, avec notamment un gros trailer sur les étendues d'eau qui se veulent plus réalistes que jamais. Bien sûr, ça sera l'occasion aussi de retrouver des personnages iconiques, le tout dans des missions militaires dignes des plus gros blockbusters hollywoodiens. Le trailer nous place d'ailleurs dans ce contexte de guerre géopolitique, avec cependant le soutien des forces spéciales mexicaines, menées par un certain