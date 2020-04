Call of Duty Modern Warfare : la Saison 3 débarque bientôt, date et image

Avec assurance, Call of Duty Modern Warfare (et depuis peu, son extension en battle royale Call of Duty Warzone) va tout bientôt lancer sa Saison 3 : après deux premières franchement réussies rajoutant moult modes de jeu, skins et quelques maps inédites ou tirées des anciens jeux, ce nouveau tournant devrait opter pour le même traitement qui reste, toutefois, encore à définir.Tout ce que l'on sait pour le moment, c'est que cette troisième saison débutera le 8 avril prochain : Activision vient d'ailleurs d'un publier l'image promotionnelle avec probablement le nouvel Opérateur qu'il sera possible d'incarner. Comme d'habitude, on vous conseille de vous y prendre le plus à l'avance possible étant donné la quantité massive de données à télécharger, chaque nouvelle saison arrivant.