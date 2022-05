Call of Duty Modern Warfare 2 : un nouveau trailer et la date de sortie ont été lâchés

Sans prévenir, Activision et le studio Infinity Ward ont balancé un nouveau trailer pour Call of Duty Modern Warfare II un mois après un teaser trailer qui nous révélait juste un logo. On ne peut pas dire que cette nouvelle vidéo soit plus percutante que l'autre, mais au moins, on peut connaître la date de sortie, fixée au 28 octobre prochain. Cela signifie que le jeu arrivera avec quelques semaines d'avance sur le planning habituel des Call of Duty de fin d'année, généralement calés au moins de novembre tous les ans. Cela dit, c'est aussi l'occasion de confirmer la présence de certaines têtes d'affiche comme John Price et Simon "Ghost" Riley. Les images, étalées sur plusieurs conteneurs et cargos prennent la pose dans des artworks officiels qu'on vous partage bien évidemment. On imagine que le trailer de gameplay devrait arriver juste avant l'été, histoire de faire monter la pression de quelques bars.