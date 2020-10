Call of Duty Black Ops Cold War : on connait le poids du jeu et il est complètement dément

Si Call of Duty Modern Warfare s'est avéré particulièrement bon, l'un de ses plus grands défauts réside indéniablement en la taille ultra-gourmande qu'il demande sur le disque-dur. Au fil des mises à jour, c'en est même devenu très pénible et, pour certains, impossible à gérer : Treyarch corrigera-t-il le tir avec Call of Duty Black Ops Cold War ? Spoiler : visiblement, pas du tout. Le studio vient en effet de partager les configurations de la version PC et celle-ci exigera, au minimum... 175GB d'espace libre. Pire encore, si vous souhaitez jouer au FPS en ultra avec les textures correspondantes, le poids sera de 250GB ! C'est l'actuelle masse de l'opus prédécesseur, alors que Black Ops Cold War n'aura même pas accueilli encore une seule mise à jour ou extension. Avec le temps, donc, on peut facilement parier pour que le soft s'envole au-dessus des 300/350GB.



On rappelle que ces données concernent la mouture Windows : du côté des consoles de salon, le flou est encore présent même si l'on imagine que le poids du jeu sera résolument similaire, notamment du côté de la PS5 et de la Xbox Series X. Détail important à toutefois signaler : il sera possible d'installer uniquement certaines parties du jeu - la campagne, le multijoueur ou le mode zombie - de façon à optimiser votre hardware pris d'assaut. Et ça, c'est plutôt malin.



Call of Duty Black Ops Cold War sortira le 13 novembre sur PC, PlayStation 4, Xbox Series X/S et Xbox One. Sur PlayStation 5, le hit d'Activision débarquera quelques jours plus tard, le 19 novembre par chez nous. Pour terminer, voici le trailer de la version PC, pour vos beaux yeux :