Call of Duty Black Ops Cold War : un record de ventes digitales, le rouleau compresseur est toujours là

Chaque année, la musique semble se répéter. La franchise Call of Duty continue de battre ses propres scores au fil des opus, à l'instar de Black Ops Cold War qui vient tout juste de sortir : Anna Malmhake, la directriceActivision-Blizzard pour la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), a annoncé dans un communiqué que le titre de Treyarch avait battu le record de ventes digitales pour un lancement de Call of Duty.L'année dernière, Call of Duty Modern Warfare n'avait pourtant pas démérité : le FPS d'Infinity Ward avait engrangé 600 millions de dollars en trois jours (alors le meilleur démarrage de tout 2019) et obtenu le record du meilleur lancement de la saga sur la génération PS4/Xbox One ainsi que celui du meilleur lancement dématérialisé de l'histoire d'Activision et de la PS4. Black Ops Cold War l'a donc dépassé sur certains points : on attend désormais les chiffres de ventes concrets, histoire d'avoir le vertige.