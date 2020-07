Call of Duty Black Ops Cold War : le logo du nouveau jeu en fuite, une sortie en octobre 2020 ?

Le temps passe et les fuites autour du prochain épisode de la saga Call of Duty s'empilent de façon désespérée : on ne sait pas trop ce qu'attend Activision pour lever le voile sur cet opus 2020 mais ce qui est sûr, c'est que quelque chose se trame et qu'elle ne va pas tarder à émerger. Après une apparition au sein du PlayStation Store, dévoilant un premier logo et même le nom des missions de la campagne solo et des maps du multijoueur , le fameux projet vient de se faire apercevoir, cette fois-ci... dans un sachet de Doritos.Qui l'eût cru ? La fameuse marque de chips triangulaires semble effectivement avoir conclu un partenariat avec Activision autour du prochain Call of Duty : un jeu-concours est ainsi organisé pour gagner une session de double points d'XP, lequel révèle alors le logo d'un certain "Call of Duty Black Ops Cold War". Les rumeurs disaient donc vrai autour du titre , le jeu se déroulant apparemment pendant la Guerre Froide avec un gros focus sur le Vietnam.Encore plus intéressant, ce jeu à gratter révèle que la promotion double XP débuterait le 5 octobre, laissant alors penser que le FPS sortirait autour de cette date précise, voire cet exact même jour. À l'approche d'une Saison 5 de Call of Duty Warzone qui tease de plus en plus de changements , certains parlent d'une annonce au sein même du battle royale : une manière beaucoup plus communautaire de révéler son nouveau soft au lieu des traditionnels reveals effectués par la presse, normalement au printemps. On verra bien...