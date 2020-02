Borderlands 3 : une date et des infos pour la version Steam, ça va saigner

Cette journée est décidément inscrite sous le signe de l'Arche : après avoir dévoilé la deuxième extension et même un artwork de la troisième , 2K Games enchaîne et vient blablater à propos de la version Steam de Borderlands 3. Car oui, le titre était sorti uniquement sur l'Epic Games Store lors de sa sortie en septembre dernier et, vous l'aurez certainement deviné, il s'agissait d'une exclusivité temporaire de six mois.Ainsi, la plateforme de Valve écopera de l'excellent FPS le 13 mars prochain et, bonne nouvelle, du cross-play avec celle d'Epic Games Store est à prévoir. Une bien bonne nouvelle qui permettra aux joueurs de combattre les jumeaux Calypso et même, à l'avenir, de s'échanger des armes. Difficile de dire non.