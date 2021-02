Borderlands : Jack Black va incarner Clap Trap dans le film

La casting du film Borderlands se renforce de semaine en semaine. En effet, après avoir appris que Cate Blanchett, Kevin Hart et Jamie Lee Curtis qui incarneront respectivement Lilith, Roland et le Dr. Patricia Tannis, voilà qu'on apprend que l'acteur et trublion sur Instagram, Jack Black, vient de rejoindre la production. Enfin, pas tout à fait dans le sens où le tournage du film n'a pas encore commencé. Alors évidemment, par rapport aux autres comédiens, Jack Black n'apparaîtra pas physiquement dans le film, mais prêtera sa voix pour ce robot qui n'a jamais sa langue dans sa poche. On attend donc de Jack Black des punchlines dignes de son rang, lui qui ne prend jamais la vie au sérieux. On rappelle que cette adaptation du célèbre jeu vidéo développé par Gearbox Software sera réalisé par Eli Roth (Cabin Fever, Hostel) et qu'on a pu apercevoir comme acteur dans le rôle de Dov dans Boulevard de la Mort et du Sergent Donny « L'ours juif » Donowitz dans Inglorious Basterds, ce dernier étant un grand ami de Quentin Tarantino. À noter qu'Adam Goodman, le directeur de la société de production hongroise MidAtlantic Films, a annoncé que les premiers coups de manivelle ne devraient pas trop tarder.