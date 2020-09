Borderlands 3 : un trailer déjanté pour le quatrième DLC du jeu

2K Games nous reparle de Borderlands 3 via un tout nouveau trailer de gameplay dédié au quatrième DLC du jeu intitulé Kreig le Sadique et l'Incroyable Butin de Pordel. Comme dans les autres contenus sortis par Gearbox Software, ce DLC complètement déjanté va mettre les chasseurs de l'arche au service d'un médecin qui cherche l'origine pathologique du sadisme. Pour trouver la cause de ce comportement, les joueurs seront propulsés dans le cortex cérébral de Krieg, un sadique notoire devenu patient et sujet d'étude. Forcément, l'intérieur de la caboche du bonhomme est assez chaotique, et il va falloir batailler ferme pour arriver à nos fins. Si le pitch vous séduit, sachez que cette campagne additionnelle est d'ores et déjà disponible sur PC, PS4 et Xbox One.