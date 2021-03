Borderlands 3 : la sortie du DLC "Director's Cut" repoussée, on connaît la nouvelle date

Hémovore l’Invincible), des cartes de l'Arche, ou encore des mécaniques pour analyser les scènes de crime présentes dans les nouvelles missions solo.

Alors que les possesseurs de Borderlands 3 étaient censés en profiter dans une semaine, le DLC "Director's Cut" débarquera finalement avec du retard. C'est en effet ce qu'annoncent 2K Games et Gearbox Software par le biais de Twitter, en précisant que le rendez-vous est désormais fixé au 8 avril prochain. "Tous les membres de notre équipe et leurs familles sont en sécurité et en bonne santé", peut-on lire, en référence "aux conditions météorologiques extrêmes qui ont touché le Texas le mois dernier". Le développement de l'add-on a naturellement été impacté, d'où ce report.Bien évidemment, on nous assure que ce délai supplémentaire permettra de "garantir la meilleure expérience possible". On rappelle que l'extension "Director's Cut" comprendra un boss de raid inédit (la Salgauss