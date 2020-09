Borderlands 3 : le jeu annoncé sur Xbox Series X et PS5, il tournera en 4K 60fps

Les développeurs de Gearbox Software ont aussi



















proposé un aperçu détaillé du nouvel arbre de compétences « Trappeur » de FL4K, ainsi que la nouvelle Compétence d’Action de FL4K baptisée Gravity Snare. Toutes les infos qui les concernent se trouvent à cette adresse . Enfin, le crossplay n'arrivera pas avant 2021. "Il inclura un tout nouveau mode de jeu, ainsi qu’un nouveau arbre de compétences pour chaque Chasseur de l’Arche - et avec ces nouveaux arbres de compétences, de nouvelles Compétences d'Action", souligne le communiqué.Les développeurs de Gearbox Software ont aussi

Showcase Digital de Gearbox à la PAX pour annoncer l'arrivée prochaine de Borderlands 3 sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5. Bien évidemment, ceux qui possèdent déjà le jeu sur les consoles actuelles bénéficieront d'une mise à jour gratuite pour passer sur la next-gen, sachant que cela s'applique à tous les contenus achetés, ainsi qu'à l'ensemble des sauvegardes.Par ailleurs, il est précisé qu'en solo, le jeu tournera en 4K 60fps sur les nouvelles consoles de Sony Interactive Entertainment et de Microsoft, et que le multijoueur va accueillir deux fonctionnalités gratuites. "Pour la toute première fois, vous pourrez jouer à quatre en écran partagé, est-il indiqué. Lorsque vous jouerez en coopération à deux joueurs, vous aurez la possibilité de diviser l'écran horizontalement ou verticalement. Vous avez bien lu, écran partagé à la verticale ! Mieux encore, cette option d’écran partagé à la verticale sera également ajoutée aux versions Xbox One et PlayStation 4 via un patch disponible gratuitement."Décidé à célébrer le premier anniversaire de Borderlands 3 comme il se doit, 2K Games ajoute qu'un nouveau DLC sera déployé plus tard dans l'année et ne sera pas compris dans le Season Pass.