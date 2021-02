Borderlands 3 : un DLC "Director's Cut" arrive, on vous détaille son contenu

Borderlands 3 entre dans sa deuxième année d'existence et les développeurs n'oublient de proposer du contenu supplémentaire pour égayer les soirées des joueuses et joueurs. Ce n'est pas un hasard si un Borderlands Show a été organisé par Gearbox Software, afin de nous donner des nouvelles des prochains DLC. Celui qu'on retiendra bien entendu n'est autre que le Director's Cut, qui n'est pas une version Ultimate du jeu, mais bel et bien une mise à jour qui sera proposée dans le cadre du Season Pass 2, mais également proposé à l'achat individuel dès le 18 mars prochain. On pourra du coup se délecter d'un nouveau boss de raid, baptisé "Hémovore l'Invincible", qui n'est autre qu'une Salgauss gargantuesque qui se trouve juste derrière une porte de Pandore qui a toujours été close depuis la sortie de Borderlands 3. Visiblement coriace, ce boss ne succombera qu'à l'esprit d'équipe bien organisé.











Mais ce n'est pas tout, le Director’s Cut apportera son lot de missions inédites autour de meurtres mystérieux, la possibilité de visiter de nouveaux lieux et un nouveau mécanisme d'analyse des scènes de crime. Mieux, il est indiqué que les Chasseurs de l’Arche vont pouvoir découvrir des indices et des secrets qui renvoient à l'histoire principale. D'ailleurs, trois Cartes de l’Arche donneront accès à des ensembles de butins à thème, et chacune de ces cartes une fois activée permet de l'améliorer en complétant des défis quotidiens et hebdomadaires. Pas moins de 100 défis uniques sont attendus chaque semaine. Pour terminer, on rappelle que Borderlands s'est écoulé à plus de 12 millions d'exemplaires à ce jour. Un joli succès commercial.