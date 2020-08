Borderlands 3 : le quatrième DLC s'offre un teaser chamanique

On a tous ce pote chamane tentant de lire dans les esprits tout en s'essayant à quelques invocations, les yeux révulsés un beau matin (non ?) : ici, dans Borderlands 3, il semblerait que le rôle soit tenu par Krieg, le déjanté mercenaire apparu dans le précédent épisode et qui pourrait bien avoir un rôle central dans la quatrième extension dont le teaser... annonce une aventure psychologique.À vrai dire, la vidéo ne nous livre aucune autre information, si ce n'est un étrange trip aux couleurs acidulées et autres effets tourbillonnants : connaissant l'humour de la saga, il y a fort à parier pour que ce DLC ne pousse le délire loin, très loin, et c'est bien tout ce que l'on demande d'un contenu additionnel de Borderlands 3. Ça, et des armes, toujours plus d'armes.Du coup, on se donne rendez-vous le 25 août prochain pour une présentation en bonne et due forme de ce nouveau périple cosmologique signée Gearbox et 2K Games. Nous, on y sera sans faute.