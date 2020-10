Borderlands 3 : la Saison 2 annoncée, elle sortira en même temps que la Xbox Series X

22 octobre à 18h - Présentation des nouveaux arbres de compétences de Moze et de Zane, avec des livestreams de l'équipe de créateurs du jeu.

Enfin, n'oublions pas que le cross-play reste d'actualité et sera opérationnel à partir de l'année prochaine.

Les adeptes de Borderlands 3 seront certainement ravis d'apprendre qu'une Saison 2 est en route. C'est en effet ce qu'annonce 2K par le biais d'un communiqué officiel, en précisant qu'elle arrivera le 10 novembre prochain, soit en même temps que la Xbox Series X et la Xbox Series S. Les futurs possesseurs de la PS5, quant à eux, devront patienter jusqu'au 19 novembre (ou le 12 s'ils habitent aux Etats-Unis ou au Japon) pour mettre la main dessus.D'après ce que l'on nous explique, ce second Season Pass comprendra deux DLC : le Designer's Cut et le Director's Cut. Le premier "introduira notamment des arbres de compétences supplémentaires pour chacun des Chasseurs de l’Arche et un tout nouveau mode intitulé Butin & Surin." Concernant le Director's Cut, il ne sera pas lancé avant le printemps 2021. A noter qu'un livestream présentant le contenu du Designer's Cut est prévu pour le 20 octobre prochain (18h) sur la chaîne Twitch de Borderlands Ce premier événement en ligne sera suivi d'autres :