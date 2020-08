Borderlands 3 : un trailer déjanté pour la 4e campagne additionnelle du jeu

2K Games nous dévoile un nouveau trailer pour Borderlands 3 à l'occasion de l'arrivée imminente de la quatrième campagne additionnelle du jeu appelée "Krieg le Sadique et l'Incroyable Butin de Pordel". Dans cette nouvelle campagne, on va travailler pour Patricia Tannis, une scientifique qui tente de percer l'origine de la démence des sadiques. Mais pour vérifier ses théories, la chercheuse à besoin de nous pour aller découvrir un lieu légendaire appelé Valhallarche. Le hic, c'est que le seul moyen pour s'y rendre est de plonger dans l'esprit chaotique de Krieg, le plus badass de tous les sadiques, afin de trouver des indices quant à l'origine de la folie. "Krieg le Sadique et l'Incroyable Butin de Pordel" sortira le 10 septembre sur PC, PS4 et Xbox One, sachant que le niveau max des joueurs passera à ce moment à 65.