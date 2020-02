Borderlands 3 : bandits et dinos au programme du 3e DLC déjà dévoilé, première image

Alors que la deuxième extension de Borderlands 3, "Flingues, Amour et Tentacules : Le Mariage de Wainwright & Hammerlock", vient tout juste de se dévoiler avec un joli trailer , 2K Games pense déjà au futur et parle de la suivante : ainsi, ce troisième DLC arrivera "cet été" et s'il ne possède pas encore de nom, on sait déjà qu'il tournera autour "des bandits et des dinosaures". Mieux encore, l'éditeur vient d'en communiquer une première image - un artwork plus précisément - qui devrait vous aiguiller sur le ton qu'empruntera cette campagne inédite.Patience est maintenant de mise pour plus d'informations.