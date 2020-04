Borderlands 3 : le mode Chaos 2.0 s'apprête à débarquer pour une expérience approfondie

Alors que sa deuxième extension Amour, Flingues & Tentacules est sortie il y a quelques semaines, Borderlands 3 lève enfin le voile sur un ajout très attendu par sa communauté : le mode Chaos 2.0, permettant une expérience particulièrement approfondie. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une revisite du mode Chaos déjà existant à la différence près que ce dernier n'était activable que depuis Sanctuary-3 : ici,Et les paramètres sont nombreux.comme les options "Surpuissant" - augmentant les dégâts des armes ainsi que leur recul et leur dispersion - ou "Cerveau Galactique", agrandissant la tête des ennemis pour des headshots mieux maîtrisés. Puis,à l'instar de "The Floor is Lava", transformant littéralement le sol en lave et obligeant le joueur à bouger constamment, ou "Drone Ranger", faisant apparaître des drones régénérant la santé des ennemis.et, bien sûr, plus le level sera élevé, plus le loot sera précieux et efficace. Cerise sur le gâteau, huit nouvelles armes légendaires arriveront également et pourront être récupérées auprès de plusieurs boss à partir du mode Chaos 6 et au-delà.Bref, ce joyeux bordel sera disponible dès demain par le biais d'une mise à jour gratuite et devrait nous permettre de patienter jusqu'au prochain DLC qui, s'il n'a pas encore été concrètement dévoilé, s'axera autour des dinosaures comme l'indique ce premier artwork