Black Panther Wakanda Forever : la scène de combat sur le pont a nécessité 4 mois de tournage

A l'affiche en France depuis le 9 novembre dernier, Black Panther Wakanda Forever fait un très bon démarrage dans le monde. Avec plus de 330 millions de dollars récolés au box office en un week-end, le film réalisé par Ryan Coogler se place comme étant le deuxième meilleur démarrage de l'année, juste derrière Dr Strange in the Multiverse of Madness. De notre côté, nous avons eu l'occasion d'assister à une des nombreuses conférences de presse, en compagnie du réalisateur, des acteurs principaux, mais aussi de Kevin Feige, la tête pensante de tout le MCU et Nate Moore le producteur. Plusieurs sujets ont été évoqués et parmi eux, la fameuse scène de combat sur le pont, lorsque les généraux de Namor ont décidé d'attaquer Shuri, Okoyé et Riri Williams (Iron Heart). Une scène d'une grande intensité, qui a demandé 4 mois de travail à toute la production pour la mettre en scène. D'après les acteurs, il s'agit de la séquence la plus longue qui ait été tournée pour le film. Non seulement, elle a permis de constater la férocité d'Okoyé, toujours aussi prompte à se battre et défendre les valeurs du Wakanda, mais aussi de mettre en avant le talent de Ryan Coogler quand il s'agit de magnifier certains plans, notamment la voiture qui se fait percuter par une bombe d'eau envoyée par les soldats de Talocan. Voici un extrait de ce qui a été dit lors de la conférence de presse à laquelle nous avons assistée.

Alex Livinalli : Je pense que c'était probablement la scène la plus longue que nous ayons tourné dans le film. Ça a pris, quoi, quelque chose comme quatre mois ?



Nate Moore : Ouais, on l'a faite en plusieurs fois aussi.



Alex Livinalli : Nous nous sommes entraînés pendant des mois, moi et Danaï. Nous étions en intérieur comme en extérieur juste en train de répéter et répéter et répéter. Et pour moi, c'était tellement un beau moment à voir, comment notre chorégraphie a progressé. Et pas seulement le côté technique, mais aussi à apprendre à la connaître en tant que personne, cela nous a permis de créer un lien au moment de tourner la scène de combat. Et je suis juste très reconnaissant que ce fut avec elle.



Danai Gurira : C'était beaucoup de travail et Dieu merci c'était avec Alex. Parce que c'est un grand gaillard et il est vraiment gentil. Il est si gentil que je savais qu'il ne me ferait aucun mal penant la scène. Mais oui, c'était beaucoup travail et c'était aussi beau de pouvoir travailler ensemble.