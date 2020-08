Black Myth Wukong : 16 min en tête à tête avec les développeurs, une ITW riche en infos !

Il y a quelques jours, Black Myth Wukong créait la surprise générale avec une séquence de gameplay sortie de nulle part et franchement alléchante . Sa petite spécificité ? Il s'agit d'un jeu chinois et, qui plus est, le tout premier d'un studio nommé Game Science. Largement inspirés par le FromSoftware, la firme derrière Sekiro et autre Bloodborne, les développeurs se confient aujourd'hui au travers d'une interview officielle publiée sur YouTube.Une vidéo de seize minutes sous-titrée en anglais et en chinois nous permettant d'en apprendre plus sur la conception du titre, la volonté de chacun des membres de l'équipe et leur choix de faire du AAA plutôt que du jeu mobile.D'ailleurs, si le soft vous intéresse, nous vous conseillons grandement d'aller jeter un œil à notre vidéo dans laquelle nous vous expliquons, informations inédites à l'appui, pourquoi Black Myth Wukong sera le porte-étendard de la next-gen chinoise.