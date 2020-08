Black Myth Wu Kong : il sera le porte-étendard du jeu vidéo chinois sur PS5 et Xbox SX, nouvelles infos

, qui avait fait l'objet d'une présentation en grandes pompes lors du Xbox Showcase du mois de mai dernier pour faire valoir la puissance de la Xbox Series X. Sans oublier que Tencent et NetEase, deux sociétés chinoises très puissantes, multiplient les rachats et les projets pour s'installer dans le paysage vidéoludique de manière pérenne. Rappelons au passage que NetEase a investi 100 millions de dollars chez Bungie et est également entré dans le capital de Quantic Dream en janvier 2019.

Sorti de nulle part en cette journée du jeudi 20 août 2020, Black Myth Wu Kong est devenu en quelques heures le porte-étendard de la next gen' que tout le monde attendait. Actuellement en développement chez Game Science, un jeune studio chinois basé à Hangzhou et fondé en 2015, Black Myth Wu Kong est pour le moment développé sur PC, mais les développeurs comptent bien le sortir sur consoles nouvelle génération, notamment depuis l'énorme buzz généré par la démo de gameplay de 13 minutes qui a fait le tour de la planète en l'espace de 24 heures. Sur IGN, qui a été le premier média à relayer la vidéo, on approche les 3 millions de vues, tandis que sur Bilibili (l'équivalent de YouTube en Chine), 15 millions de personnes ont d'ores et déjà visionné la séquence de gameplay. Sur Weibo et Douyin, qui est respectivement l'équivalent de Twitter et de Tik Tok (avec lequel il partage le même logo), le jeu s'est rapidement placé en trend topic de la journée également.Ce succès retentissant est loin d'être anodin, et marque surtout le virage que la Chine est actuellement en train d'entreprendre dans le secteur du jeu vidéo. Car si le pays est avant tout connu pour être consommateur de jeux mobiles (le pays a généré la coquette somme de 77 milliards de dollars de revenus sur le marché du jeu mobile), il souhaite désormais s'attaquer au marché des AAA PC et consoles, chasse gardée des Américains et des Japonais en termes de savoir-faire. Sans doute parce que le marché du jeu mobile arrive aussi à saturation là-bas, mais parce que le pays semble enfin prêt à passer dans la cour des grands.Avant que Game Science ne décide de se lancer dans le projet Black Myth : Wu Kong, le studio a sorti deux jeux sur mobiles que sont Art of War : Red Tides et 100 Heroes qui ont tous les deux connu un succès correct sur le marché chinois. C'est en 2017 que Lan Weiyi, responsable des projets au sein de Game Science, décide de s'attaquer au marché très prisé des AAA, après avoir réalisé qu'il y avait plus d'utilisateurs Steam en Chine qu'aux Etats-Unis. Au moment où l'on écrit ces lignes, il y a plus d'un million de joueurs chinois qui se connectent quotidiennement sur GTA Online. Pour Lan Weiyi, la Chine est arrivée à maturité et semble prête à consommer du jeu vidéo occidental, avec les mêmes préceptes.En termes de production pure, la Chine n'est plus novice en la matière, puisque comme la Malaisie , elle est depuis des décennies la petite main des grands éditeurs occidentaux tels que Epic Games ou Ubisoft qui ont formé des milliers de jeunes développeurs. Récemment, Microsoft a jeté son dévolu sur FYQD Studio pour le jeu Bright Memory

Avec ce succès d'estime retentissant que connaît actuellement Black Myth : Wu Kong semble chercher un éditeur de taille pour commercialiser son jeu à l'échelle mondiale. C'est du moins ce que l'analyste Daniel Ahmad avance, sachant que Sony et Microsoft sont clairement à la recherche de gros projets pour mettre en avant les capacités techniques de la PS5 et de la Xbox Series X. Quand on sait qu'une partie de la guerre des consoles se gagne sur les exclusivités, il ne serait pas interdit que l'un des deux constructeurs sortent le chéquier pour faire de Black Myth : Wu Kong une vitrine technologique.