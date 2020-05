Bright Memory Infinite refait parler de lui sur Xbox Series X, un trailer de gameplay qui claque

C'est donc Bright Memory : Infinite qui s'est chargé de donner le coup d'envoi de l'Inside Xbox, et de fort belle manière. En effet, FYQD Studio a dégainé un trailer de toute beauté, histoire de montrer que les jeux sur Xbox Series X bénéficieront d'une réalisation au top. En ce qui concerne le gameplay, cette séquence de quasiment deux minutes offre bien évidemment un aperçu des combos que nous serons en mesure de réaliser dans la peau de Shelia, l'héroïne du jeu. Que ce soit avec son épée ou son fusil d'assaut, elle élimine ses adversaires avec une efficacité redoutable.Par ailleurs, rappelons qu'un trailer de Bright Memory : Infinite avait été dévoilé en mars dernier et que la qualité graphique avait déjà été relevée par les joueurs. Cela dit, on ne vous cache pas que nous avons de sérieux doutes sur la nature de la séquence d'aujourd'hui. En gros, il n'est pas impossible que nous ayons affaire à un "nouveau Killzone 2" , c'est-à-dire donner au public une idée de ce que pourrait être le titre sur une console next-gen. Attendons donc d'en voir davantage avant de vraiment s'enflammer, d'autant que le studio ne compte qu'une seule et unique personne.Quoi qu'il en soit, la sortie du jeu est prévue sur Xbox One, Xbox Series X, PC et PS4.