Bright Memory Infinite : le jeu tient sa date de sorties sur consoles, c'est dans quelques jours

Disponible depuis l'année dernière sur PC, Bright Memory Infinite débarquera le 21 juillet prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PS5. C'est Playism qui l'annonce par le biais d'un communiqué officiel en prenant le temps de glisser un trailer qui, en réalité, n'est pas si nouveau que ça puisqu'il s'agit de la même vidéo diffusée lors du Future Games Show 2022, mais avec la date de sortie affiché à la fin cette fois-ci. À noter qu'une Édition Platinum est proposée sur le Microsoft Store, alors que le PlayStation Store et le Nintendo eShop ont droit à une Édition Gold. Le contenu de chacune de ces versions demeure inconnu pour le moment.En attendant d'en apprendre davantage sur le sujet, on rappelle que Bright Memory Infinite permet d'incarner l'agent spécial Shelia chargée d'enquêter sur un mystérieux phénomène auquel les sommités scientifiques sont incapables de trouver une explication. Équipée de sa lame et d'une arme à feu, la demoiselle sera capable d'exécuter des combats à la fois spectaculaires et dévastateurs, sachant que son arsenal pourra être customisé. Enfin, sur le plan technique Bright Memory Infinite tournera en 60fps avec le ray-tracing sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5, et bénéficiera même d'un mode "Performance" pour profiter des joies du 120fps. La DualSense sera bien évidemment mise à contribution, tandis que sur Nintendo Switch, on nous garantit que le jeu ne passera pas par le Cloud. On est curieux de voir ça.