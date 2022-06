Bright Memory Infinite : le jeu annoncé sur Switch, la preuve avec un trailer où un boss se fait découper

Disponible depuis le 11 novembre dernier, Bright Memory : Infinite sortira bel et bien en 2022 sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5. C'est en effet ce que Playism a annoncé dans le cadre du Future Games Show 2022, en précisant que la Nintendo Switch y aurait droit en même temps. "Je sais que les joueurs doivent attendre un peu plus longtemps, mais mes partenaires et moi avons estimé que nous avions besoin de prendre le plus de temps possible afin que Bright Memory : Infinite sur consoles soit un bijou, explique dans un communiqué le développeur Zeng de FYQD-Studio. Nous en avons donc profité pour optimiser le jeu sur chacun des supports. Si j'ai toujours été confiant quant au fait de porter le jeu sur consoles, le fait de pouvoir jouer sur ces machines donne toujours le sentiment d'avoir réalisé un miracle."



Concernant l'aspect technique, Bright Memory : Infinite tournera en 60fps avec le ray-tracing sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5, sachant qu'un mode "Performance" pour basculer en 120fps sera également proposé. Naturellement, la version destinée à la console de Sony Interactive Entertainment sollicitera les fonctionnalités de la DualSense, dont les fameuses gâchettes adaptatives. Du côté de la Nintendo Switch, on nous garantit que le jeu fonctionnera de manière native et ne passera en aucun cas par le Cloud. Enfin, chaque console permettra de récupérer toutes les tenues et autres éléments cosmétiques livrés avec le jeu de base sur PC.