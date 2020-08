Bright Memory Infinite : un nouveau trailer explosif et découpant en 4K

Lors du dernier Xbox Games Showcase entièrement consacré à la fameuse Series X, Bright Memory Infinite a tapé dans l'œil de nombreux internautes , et pour cause : le FPS virevoltant de Playism, réalisé par un seul développeur chinois, est une véritable vitrine technologique franchement enthousiasmante. En attendant de voir si cette version "Infinite" sera réellement conséquente - le jeu original durait quelques dizaines de minutes et n'était sorti que sur PC en 2019 - un nouveau trailer nous parvient en provenance de la gamescom 2020... avec toujours ce sens unique de l'affrontement.Avec de véritables mécaniques de beat'em all, de shooter à la première personne et de parkour virevoltant, Bright Memory Infinite sera l'un des premiers softs next-gen qui représentera le savoir-faire chinois. Un pays qui n'est décidément pas en reste ces derniers temps, lui qui a aussi frappé un grand coup avec Black Myth Wukong il y a quelques jours ...