Bright Memory Infinite : le gameplay rallongé, ça pilote un jet sous une pluie battante en 4K

C'est lui qui a fait l'ouverture de l'Inside Xbox du 7 mai 2020. Lui, c'est Bright Memory Infinite, un fast-FPS qui a d'abord été développé sur PC dans un premier temps par une seule et même personne (en admettant cela dit d'avoir volé des assets d'autres jeux déjà disponibles), un certain Zeng Xiancheng qui préfère se faire connaître sous le pseudonyme de FYQD Studio. Après avoir sorti une version PC fin 2018 début 2019, le jeune développeur indé s'est naturellement fait remarquer par un éditeur, Playism, qui a décidé de le prendre sous son aile. Désormais entouré d'une équipe, Zeng Xiancheng a donc pu nous sortir une version revue et améliorée de son jeu, au point d'avoir tapé dans l'oeil de Microsoft qui a décidé de choisir ce Bright Memory Infinite pour ouvrir son show.









Si le rendu qu'on a pu voir hier lors du Inside Xbox reste encore sujet à de grandes interrogations (démo cheatée à la Killzone 2 façon E3 2005 ?), une nouvelle version a été mise en ligne par FYQD Studio. Une version légèrement rallongée à la fin où l'on peut voir notre soldat monter à bord d'un jet, le mettre en marche et partir dans les cieux sous une pluie battante, le tout tournant en 4K 60fps. On en a profité pour vous coller la version alternative de sa session de gameplay, sortie il y a un mois lors de la Game Developer Conference 2020. On attend de voir le résultat final maintenant, parce que la version PC est à des années lumière d'un tel rendu. Attention à la surhype...