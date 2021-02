Bright Memory Infinite : le méchant du jeu fait son apparition, mais il a l'air inoffensif

Bright Memory Infinite, le fameux FPS qui avait été développé par un seul développeur chinois sur PC avant de taper dans l'oeil de Microsoft. Désormais épaulé par la team de Phil Spencer, le jeu continue sa full production dans les locaux de

Cela faisait plusieurs mois qu'on était sans nouvelle deFYQD_Studio, qui vient de publier une vidéo toute fraîche. Pas d'action frénétique, à base de combats au katana et à l'arme lourde, cette fois-ci, il est question de présenter le grand méchant du jeu. Il s'agit d'un militaire, au faciès assez jeune, mais qui pourrait dévoiler sa personnalité dans le jeu. Pour l'heure, son sympathique minois nous laisse penser qu'il a l'air inoffensif, mais comme chacun sait, l'habit ne fait jamais le moine. Cette vidéo est aussi l'occasion de revoir les graphismes assez impressionnants du jeu, en espérant que le rendu final soit identique, car la démo lors du showcase Microsoft sentait bien évidemment le bullshit à plein nez. On attend d'en voir davantage, mais sachez que le jeu est attendu pour 2021 sur PC et Xbox Series X|S. Une version PS5 est également dans les tuyaux mais elle sortira plus tard. Pour terminer, sachez que FYQD_Studio en profite pour souhaiter une bonne année lunaire à tout le monde. L'année du buffle, vous le savez.