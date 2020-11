Bright Memory : un trailer de lancement ultra nerveux sur Xbox Series X

Alors que la PlayStation 5 n'arrivera pas chez nous avant le 19 novembre prochain, c'est à partir d'aujourd'hui que la Xbox Series X et la Xbox Series S débarquent en France. Du coup, en attendant de se régaler avec Bright Memory Infinite, les fans de FPS ultra nerveux peuvent se jeter sur Bright Memory. La différence entre les deux jeux. Eh bien, le second est une sorte d'early access qui a conduit à la naissance du premier. D'ailleurs, ceux qui achèteront Bright Memory (8,19€ sur Steam) se verront remettre gratuitement Bright Memory Infinite. Pour le moment, on ignore si ce traitement de faveur est accordé uniquement aux possesseurs de PC, ou si la Xbox Series X et la Xbox Series S (le jeu coûte 7,99€ sur le Xbox Store) sont finalement concernées elles aussi.Rapidement, on rappelle que Bright Memory permet d'incarner Sheila, une jeune demoiselle aussi douée avec les armes à feu qu'avec sa lame, sachant qu'elle peut également compter sur des pouvoirs défiant les lois de la physique. Enfin, et même si ça tombe sous le sens, Bright Memory Infinite - qui arrivera en 2021 sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC, et plus tard sur PS5 - comprendra un certain nombre d'améliorations et de nouveautés par rapport à son prédécesseur.