Bright Memory : le jeu annoncé sur Xbox Series X, un court trailer nerveux

Bright Memory débarquera sur Xbox Series X et Xbox Series S le 10 novembre prochain. C'est en effet ce qu'annonce PLAYISM par le biais d'un communiqué officiel, en glissant un court trailer particulièrement nerveux. Précisons que le jeu n'est pas à confondre avec Bright Memory Infinite déjà annoncé sur les consoles next-gen de Microsoft, PC, Xbox One et PS4, et qui arrivera bien plus tard. D'ailleurs, il a été confirmé que ceux qui achèteront Bright Memory (le jeu coûte 8,19€ sur Steam, voire 6,55€ si l'on profite de la ristourne) se verront remettre Bright Memory Infinite gratuitement.Une raison de plus pour se glisser dans la peau de Shelia, et de se laisser griser par ses combos mêlant armes à feu, lame affûtée et pouvoirs surnaturels.