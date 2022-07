Bright Memory Infinite : un nouveau trailer de gameplay impressionnant avant sa sortie sur consoles

Zeng Xiancheng)

Un peu plus de 2 ans après avoir épaté la galerie lors du Xbox Inside, laissant d'ailleurs planer le doute quant à la véracité de son gameplay, Bright Memory Infinite va bientôt débarquer sur consoles. C'est en effet le 21 juillet prochain qu'il sera possible de vérifier si ce FPS développé par une seule personne (à la base (qui a ensuite été épaulée par une équipe suite au buzz généré par le projet) est bel et bien une claque visuelle, en plus de nous proposer un gameplay ultra dynamique. C'est donc l'occasiion pour le studio chinois de nous proposer une nouvelle vidéo, avec du gameplay dedans, qui présente un jeu toujours aussi impresionnant visuellement parlant. Le jeu devrait tourner en 4K 60fps sur PS5 et Xbox Series, mais certainement moins sur Nintendo Switch. Parce que oui, une version Switch est également prévue.