Bright Memory Infinite : un nouveau trailer qui découpe pour le ChinaJoy 2020

FYQD-Studio fait autant parler de lui, c'est tout simplement parce qu'il n'est développé que par une seule personne, à savoir Zeng Xiancheng ; et quand on voit le résultat, on ne peut que saluer le travail accompli.Rappelons qu'avant de se montrer à l'Inside Xbox en mai dernier , le jeu était en Early Access sur Steam (sous le nom de "Bright Memory") depuis janvier 2019. Contre 8,19€, les joueurs intéressés avaient alors la possibilité de claquer toute sorte de combos dans la peau de la jeune Shelia, cette dernière - en plus d'être dotée de capacités surhumaines - pouvant manier à la fois des armes à feu et une épée affûtée.A noter que Bright Memory est toujours disponible sur la plateforme de Valve Software - une réduction de 20% est même offerte jusqu'au 4 août. D'ailleurs, ceux qui passeront (ou sont passés) à la caisse pourront récupérer Bright Memory Infinite gratuitement. Enfin, n'oublions pas de préciser que le jeu est attendu sur PC, Xbox One, Xbox Series X et PS4.