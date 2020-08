Black Myth Wu Kong : un nouveau jeu sur le Roi des Singes impressionnant, 13 min de gameplay

Black Myth Wu Kong. Il s'agit d'un Action-RPG au style très occidental et qui s'inspire du personnage le plus populaire de la littérature chinoise, à savoir Sun WuKong, le fameux Roi des Singes, celui-là même qui a inspiré Akira Toriyama avec son Goku de Dragon Ball. On y retrouve d'ailleurs toutes les références de l'oeuvre chinoise, avec le bâton qui s'agrandit, la possibilité pour notre héros de se métamorphoser en insecte pour passer inaperçu, ou en gorille surpuissant pour se débarrasser des ennemis plus facilement. Il est aussi un maître en arts martiaux, ce qui lui permet de réaliser les acrobaties les plus folles. Bref, tout le folklore est là.

Si l'on vous parlait de l'émancipation de la Malaisie dans le jeu vidéo à travers notre reportage consacré à No Straight Roads (le premier jeu de Metronomik à venir le 25 août 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch), il est un autre pays sur lequel il va falloir compter dans les prochaines années à venir : la Chine. Le pays du Milieu est en en effet en train d'opérer des changements dans sa façon d'aborder le jeu vidéo, avec une vision plus mainstream et surtout plus internationale, ce qui intéresse forcément les grands constructeurs occidentaux. C'est le cas notamment de Microsoft qui a jeté son dévolu sur FYQD Studio pour son jeu Bright Memory , qui avait fait l'objet d'une présentation en grandes pompes lors du Xbox Showcase du mois de mai dernier.Game Science est un studio qui souhaite lui aussi briller au-delà des frontières chinoises et la jeune société vient de faire le buzz grâce à la diffusion des premières images de son nouveau jeu :Développé sous Unreal Engine 4, Black Myth : Wu Kong est un jeu qui visuellement impressionne pas mal, grâce à un chara-design intéressant, des environnements riches, variés et détaillés, un style qui semble s'inspirer des derniers jeux récents tels que les Souls et des affrontements qui promettent d'être épiques, en plus de proposer un lore intéressant puisque basé sur le mythe de "Journey to the West". Pour l'heure, Game Science vise uniquement le PC, mais ne s'interdit pas de sortir le jeu plus tard sur consoles, notamment celles qui sont compatibles avec le cloud gaming. Il n'y aucune date de sortie pour le moment, mais une chose est certaine, Black Myth : Wu Kong sera lancé comme un titre payant traditionnel avec sans doute des DLC à venir par la suite. En attendant, on vous laisse apprécier les 13 min de gameplay et pourquoi pas aller jeter un oeil au site officiel , il regorge de plein de belles choses.