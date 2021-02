Black Myth Wu Kong : un 2è trailer de gameplay absolument next gen', l'année du boeuf à l'honneur

Après avoir impressionné le monde entier en août dernier avec une démo de gameplay de 13 minutes, le jeune studio chinois Game Science est de retour avec un nouveau trailer de gameplay consacré à Black Myth Wu Kong, cet Action-RPG mettant en scène Sun Wu Kong, le fameux roi des singes. Une vidéo qui a popé il y a quelques minutes sur la chaîne YouTube de IGN China et qui permet de voir des images totalement inédites de ce titre qui se veut next gen' dans sa réalisation. Mais au-delà de l'aspect technique que bon nombre de viewers vont retenir, il faut surtout y voir un hommage à l'année du rat qui se termine, pour laisser place à celle du buffle (ou boeuf). Pas étonnant du coup de voir notre King of Monkeys se battre à plusieurs reprises contre des rats pendant toute la vidéo, qu'ils soient simples ennemis ou boss gigantesque. Il faut y voir l'analogie du combat mené contre l'année 2020, frappée par la pandémie de COVID-19. Mais 2021 ne sera pas de tout repos, comme en témoigne le buffle bipède énorme qui apparaît à la toute fin du trailer et qui fait office de boss de fin de niveau.Black Myth Wukong est donc toujours en développement chez Game Science qui avait d'ailleurs annoncé une sortie pas avant 2023, le studio ayant besoin de 3 années de production supplémentaire pour aller au bout de leur idées. On se rappelle lors d'une interview que leur version du Voyage vers l'Ouest se veut plus sombre avec une narration complexe et de l'Anthropomorphisme moins folklorique, mais plus réaliste dans sa proposition. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations techniques sur le jeu, on vous suggère de retourner sur notre précédent papier