Black Myth Wu Kong : ce ne sera pas un Souls-like, et c'est tant mieux !

C'est la dernière ligne droite pour Black Myth Wu Kong qui peaufine ses derniers réglages pour être prêt à envahir le monde le 20 août prochain. Une pression colossale sur les épaules des développeurs chinois de GameScience, puisque leur jeu cristallisait à lui tout seul la définition de la next gen lorsqu'il a été annoncé en Août 2020, soit quelques mois avant la sortie des PS5 et Xbox Series. Et depuis 4 ans, à chaque été, on a le droit à notre dose de trailers, de gameplay et de démo décortiqués, sauf que cette fois-ci, les choses sont différentes. En effet, le jeu fut jouable lors de la Summer Game Fest début juin, et un press tour à Londres il y a quelques jours a permis à certains médias de jouer 2h à la bête. Malheureusement, Jeuxactu ne faisait pas partie des happy fews londoniens, mais j'ai quand même réussi à récupérer du gameplay inédit de la part des développeurs qui m'ont aussi confirmé que non, Black Myth Wu Kong n'est pas un Souls-like à proprement parler, mais une combinaison de plusieurs genres, avec en prime une volonté de nous raconter l'histoire de Sun Wu Kong, avec une vraie narration et de belles cinématiques travaillées. Et là, j'ai envie de dire alléluia !

Première chose à savoir et que vous avez déjà entendu depuis les previews de la Summer Game Fest : Black Myth Wukong ne sera donc pas un Souls-like, du moins pas comme on l'entend. En fait, le jeu sera une combinaison de plusieurs typologies de jeu, s'inspirant de plusieurs genres, un peu comme l'a été Stellar Blade il y a quelques mois. Et en vrai, c'est une plutôt bonne nouvelle, surtout qu'en ce moment, c'est un peu l'overdose des Souls-like, le DLC d'Elden Ring occupant en plus pas mal l'espace médiatique ces dernières semaines. Selon les développeurs de GameScience qui ont profité de leur présence début juin à Los Angeles, Black Myth Wukong sera en réalité un Action-RPG exigeant, mais avec un rythme plus soutenu et surtout, le jeu fera la part belle à l'histoire et à la narration. Etant donné qu'on est là aussi pour découvrir les aventures du roi-singe dans son périple de l'Ouest, le studio chinois veut aussi en profiter pour raconter de façon épique ce monument de la littérature chinoise. C'est pourquoi, il a aussi été précisé qu'on aura droit à de belles mises en scènes et autres présentation dès qu'un boss se présente, certains ayant carrément des lignes de dialogue, et qu'on pourra aussi compter sur de belles cinématiques. Le genre de choses auxquels ils a manqué à Elden Ring et à son DLC, ce dernier matrixant les gens avec sa narration aussi cryptique qu'anecdotique. Non là, si vous achetez Black Myth Wukong aussi pour son histoire, vous ne devriez pas être déçu.







BIG BOSS (1971)



Cela dit, en termes de boss et d'ennemis, Black Myth Wukong ne fera pas non plus la fine bouche, puisqu'il a été évoqué pas moins de 80 boss et plus de 160 types d'ennemis dans le jeu. Une belle générosité qui on espère saura faire un équilibre avec l'aspect exploration qui semble être aussi une autre promesse du jeu. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que le jeu ne sera pas un open world, et ça aussi, je sais que beaucoup de personnes vont apprécier. En fait, Black Myth Wukong va proposer une expérience plus narrative, parsemée de nombreux combats bien entendu, mais l'idée de montrer à l'Occident que le folklore chinois peut aussi plaire en dehors de la Chine. C'est assez connu, mais c'est pas plus mal de le préciser une fois encore, mais Dragon Ball, Son Goku et tout le reste, c'est une adaptation remaniée de la part d'Akira Toriyama de l'histoire du roi-singe dont il était amoureux. Le jeu de GameScience n'hésitera pas à explorer des aspects moins connus du roi-singe, comme sa capacité à se transformer et prendre l'apparence d'êtres totalement différents comme des insectes par exemple. Dans la littérature, Sun Wukong maîtrise 72 transformations, on verra combien de ces métamorphoses seront traitées dans le jeu.







Donc pour les gens qui avaient peur d'une difficulté acerbée, voire exagérée comme les jeux de FromSoftware, je peux vous rassurer, Black Myth Wukong ne sera pas insurmontable, loin de là. Exigeant sans doute face aux gros boss, mais vous n'aurez pas à passer des heures entières à faire monter votre personnage en niveau pour avoir la chance de terrasser un ennemi. Pour autant, le jeu proposera un arbre de compétences pour faire évoluer Sun WuKong qui va démarrer l'aventure avec son fameux bâton magique, qu'il peut évidemment cacher dans le creu de son oreille et l'agrandir quand il en a besoin. Un bâton qu'on pourra faire évoluer au fil de l'aventure, lui aussi, avec des ajouts cosmétiques, mais aussi des pouvoirs supplémentaires. A ce stade, les aptitudes du bâton restent encore flou et l'on a appris récemment que Sun Wukong disposera d'autres armes, comme ce fouet magique qui devrait faire varier les plaisirs. Est-ce que c'est une arme qu'on pourra combiner avec le bâton, ou alors il va se substituer à ce dernier que notre roi-singe aura perdu pendant l'aventure ? Il faudra attendre la sortie du jeu pour en avoir le coeur net. En termes de structure, Black Myth Wukong ne sera pas un open world, mais proposera une structure plus ramassée. Le jeu a été comparé au God of War de Sony dans sa façon d'aborder l'aventure, avec un jeu qui sait trouver un équilibre entre action, boss fight et narration. Cela signifie que le jeu proposera un chemin tracé, avec parfois plusieurs embranchements et même la possibilité de skip, d'éviter certains boss qui sont sur le chemin du roi-singe. L'idée pour les développeurs de Game Science, c'est d'offrir un semblant de liberté et d'exploration, sachant que les combats de boss seront évidemment nombreux. Forcément, quand on annonce 80 boss, c'est aussi pour se mesurer à eux. La plupart du temps, on les retrouvera en arène fermée, les plus importants évidemment, mais certains pourront donc être éviter.







Concernant le système de combat de Black Myth Wukong, il repose sur cette manière d'alterner entre des attaques rapides et spectaculaire avec des attaques plus lourdes, plus puissantes. En fait, quand on spamme le bouton des attaques rapides, Sun Wukong va se mettre à réaliser des mouvements acrobatiques qui rendent l'action fluide et très stylisée. L'idée, c'est aussi de montrer que notre roi-singe est un esthète des arts martiaux et qu'il manie la bâton comme personne. Bâton qui pourra évidemment s'allonger selon certaines conditions pour taper les ennemis à distance ou perforer leur garde aussi. Ce qui est intéressant en revanche, c'est que l'attaque lourde doit être chargée avant de pouvoir être utilisée, soit en maintenant le bouton d'attaque lourde pendant quelques secondes, soit en effectuant des attaques légères consécutives jusqu'à ce que vous stockiez une charge que vous peut se déchaîner plus tard. A noter que la valeur de cette attaque lourde par défaut est un coup aérien à longue portée. Attention tout de même, Sun Wukong est soumis à une jauge d'endurance qui va limiter ses attaques et ses mouvements, histoire de vous empêcher de spammer les attaques légères en permanence, et ainsi équilibrer les combats. D'ailleurs, je me suis aperçu que les affrontements, même face à des ennemis faibles, demandent de la patience et une lecture de leur pattern intéressante, reprise évidemment des Souls-like.







ESQUIVE ROTATIVE



En revanche, pas de bouton pour contrer ou parer les attaques adverses, Black Myth Wu Kong mise sur l'esquive, un peu à l'ancienne, et c'est là que le jeu se distingue des Souls-like habituels. Le jeu favorisera le joueur avec des esquives parfaites, qui se matérialise avec une silhouette qui laisse derrière lui et ralentit ainsi le temps, ce qui lui laisse le temps de prendre l'avantage sur l'ennemi en question. Il y a cependant une mécanique qui permet de se protéger des projectiles lancés par les ennemis lorsque Sun Wukong fait tournoyer son bâton pour créer un champ de protection. C'est très stylé, mais ça reste évidemment limité, puisqu'on ne pourra pas en faire plus de trois d’affilée. J'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo, mais je fais une piqûre de rappel aujourd'hui : Sun Wukong pourra jongler entre trois postures différentes à tout moment, et qui lui donneront accès à des attaques spécifiques. On a Smash Form, Pillar Form et Thrust Form, et ça va permettre de varier et multiplier les combos, sachant qu'on peut également faire appel à des sorts de magie en plus, afin d'améliorer ses capacités, ou à l'inverse affaiblir l'ennemi. Parmi les effets de magie connus, il y a Immobilisation, Stone Solid, Ring of Fire et The Pluck of Many. De quoi faire face aux boss les plus coriaces qui ne feront pas de cadeau. Cela dit, autre détail qui prouve que Black Myth Wu Kong s'éloigne des Souls-like, à chaque fois qu'on mord la poussière, on ne perd pas son XP et ses compétences. En fait, à chaque fois qu'on va abattre un ennemi, quel qu'il soit, on récupère du Will, c'est une sorte de bonus, ou de monnaie, qui permet ensuite d'acheter des consommables, qui peuvent être utilisés dans les différents arbres de compétences.









Vous l’aurez compris, Black Myth Wukong ne sera pas un jeu où vous allez mourir en permanence. Ce sera évidemment le cas, car le jeu est exigeant, mais rien ne serainsurmontable, d'autant que l'approche n'est pas la même qu'un Souls-like. Le jeu se situe en effet plutôt entre Stellar Blade et God of War avec une narration soignée et qui devrait faire honneur à la légende du roi-singe. On va bien entendu attendre le 20 août pour en avoir le coeur net, mais s'il y a bien une chose dont on est certain aujourd'hui, c'est la qualité technique et visuelle du titre. Non seulement le studio chinois maîtrise l'Unreal Engine 5 comme personne, mais en plus, il a développé ses propres outils, notamment en matière d'animations des boss, qui sont souvent des créatures à quatre pattes. Ce fut l'un des challenges des développeurs qui ont d'ailleurs fait appel à des chats domestiqués pour récupérer leurs animations, via la motion capture. C'est aussi pour cela que les mouvements de certains boss animaux sont si fluides et naturelles. Bref, de ce côté-là, je ne me fais aucun doute, Black Myth Wu Kong devrait figurer parmi les milestones du genre.