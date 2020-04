Bethesda : pour lutter contre le coronavirus, la firme donne un million de dollars

500 000 $ à Direct Relief, organisme caritatif fournissant des équipements de protection au personnel de santé.

250 000 $ à l'UNICEF qui aide à la sécurité et la protection des enfants et de leurs familles.

250 000 $ à des efforts de soutien locaux pour le COVID-19 : les heureux élus seront choisis par les studios de Bethesda.

On ne peut qu'applaudir chaleureusement ce genre d'initiative et prier pour que d'autres éditeurs suivent la tendance.

Bien que certaines firmes soient mises à mal par la dramatique pandémie de coronavirus et ses répercussions, certains grands acteurs n'hésitent pas à rejoindre la lutte grâce à des actions diverses et variés : Nintendo a fait don de dix mille de ses masques à des pompiers américains, Razer a dévié sa production pour en produire un million tandis que la maison mère Sony a tout simplement créé un fond de solidarité de cent millions de dollars . Aujourd'hui, au tour de Bethesda de rajouter sa généreuse pierre à l'édifice.La firme derrière The Elder Scrolls, Fallout et autres DOOM annonce ainsi livrer un million de dollars à différentes organisations en lutte contre le coronavirus, en suivant le plan suivant :