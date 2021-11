Battlefield 2042 : présentation de 3 nouvelles maps dans une vidéo de gameplay explosive

Si Call of Duty Vanguard sera le premier FPS de fin d'année à rentrer sur le champ de bataille, Battlefield 2042 attendre un bon mois supplémentaire avant de sortir les armes. Ça n'empêche pas DICE et Electronic Arts de nous proposer une nouvelle vidéo de leur jeu, histoire de nous présenter trois nouvelles maps qu'on pourra découvrir prochainement, répondant au nom de Décharge, Rupture et Renouveau. La particularité de ces cartes, c'est d'avoir été pensées pour être plus verticales, avec des affrontements qui se dérouleront à l'intérieur de bâtiments, toujours aussi destructibles. Il ne sera pas rare par exemple de tomber d'un étage après une forte explosion, ou de sauter dans le vide en wingsuit pour éviter de se faire ensevelir dans les débris. Il y a aussi ce navire échoué et dans lequel il est possible d'aller se planquer et d'y accéder par le biais d'une tyrolienne. Sans oublier que tous ces combats se feront sur terre, mais aussi dans les airs et sur la mer si la map le propose. Autant vous dire que les affrontements s'annoncent particulièrement explosifs dans ce Battlefield 1942, dont la date de sortie est calée pour le 19 novembre prochain.