Battlefield 2042 : il y aura un soldat non binaire dans le jeu et il est français, voici la vidéo

S'il n'avait pas été repoussé à la dernière minute, à l'heure où nous écrivons ces lignes, Battlefield 2042 serait d'ores et déjà en vente libre. Mais Electronic Arts et DICE en ont décidé autrement et il va falloir attendre encore un peu. Du coup, l'éditeur américain a encore du temps supplémentaire pour nous montrer des choses autour du jeu, comme cette vidéo de présentation des différents Spécialistes qu'on pourra incarner dans le jeu. Cette année, les développeurs ont souhaité rendre ces classes un peu plus humaines, avec pour chacun un nom et aussi une certaine identité. Navi Rao, Santiago "Dozer" Espinoza, Ji-Soo Paik, Constantin "Angel" Anghel et et enfin Emma Rosier dit Sundance, qui a la particularité d'être une adepte du wingsuit, d'être aussi françaises, mais être aussi non-binaire. Une annonce qui a été faite sur Twitter par Kevin Johnson, le lead designer du jeu, puis reconfirmé derrière par le CM en chef des studios EA, ce qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes, souvent de manière négative. Beaucoup se demandent en effet l'intérêt d'avoir un personnage non binaire dans un FPS à l'orientation multijoueur.Pour mieux comprendre cette annonce qui s'est faite discrète, il faut se rendre compte que le personnage de Sundance a été décrit avec les pronoms non genrés "they" et "them" en anglais, ce qui signifie "ils/elles" et "eux" en français. Interloqué, une internaute a alors demandé si Sundance est non-binaire et c'est donc Adam Freeman qui lui a répondu de manière positive. On vous rappelle autrement que Battlefield 2042 mettra l'accent sur l'expérience multi puisque le jeu sera dénué de campagne solo cette année. Plusieurs modes seront d'ailleurs présent pour offrir aux joueurs de quoi bien s'amuser, comme le All-Out Warfare (une sorte de mode Conquête plus élaboré), Battlefield Portal (qui intègre des maps des anciens Battlefield) et Hazard Zone, un mode Survie en équipe. La sortie de ce Battlefield 2042 est attendue pour le 19 novembre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.