Avatar 2 La Voie de l'Eau : un ballet d'images somptueuses, on y voit une femme enceinte

Kate Winslet, Michelle Yeoh et Oona Chaplin. Rendez-vous le 14 décembre 2022 au cinéma pour prendre une claque dans la tronche.







Le player Dailymotion est en train de se charger...

Un peu moins d'une semaine après sa diffusion au cinéma - et en 3D stéréoscopique - juste avant le film Dr Strange in the Multiverse of Madness, la première bande annonce d'Avatar 2 : La Voie de l'Eau est enfin disponible pour tous sur Internet. Un trailer pour le moins attendu puisque cette suite arrive 13 ans après un premier épisode qui a marqué l'histoire du cinéma. C'est évidemment toujours James Cameron qui est aux commandes, lui qui a attendu que la technologie lui permette de réaliser ce dont il avait besoin, à savoir proposer de la performance capture sous l'eau. Une prouesse technique qui aura nécessité quasiment un an de tournage et qui aura demandé des efforts considérables de la part des acteurs et des techniciens de tournage. L'histoire suivra les aventures de Jake Sully (Sam Worthington) et de Neytiri (Zoe Saldana), désormais parents et qui vont devoir faire face à de nouvelles menaces. La bande annonce met l'accent sur l'aspect contemplatif, sans aucune scène d'action, histoire de poser l'ambiance, le cadre et surtout nous faire profiter de ces images somptueuses. Encore une fois, James Cameron semble prêt à révolutionner le 7ème Art avec des effets spéciaux ébouriffants et d'un réalisme saisissant. La prouesse viendra surtout avec les effets générés sous l'eau qu'on espère grandiose. Mais on peut faire confiance à James Cameron pour cela.Côté casting, on retrouvera la plupart des anciens acteurs, même ceux dont les personnages sont censés être morts dans le premier épisode, comme ceux de Sigourney Weaver et de Stephen Lang. Des nouveaux viendront s'ajouter à la pléiade de stars tels que